Si terrà domani mattina al Comune di Giugliano un tavolo tecnico per discutere della questione Imu sulle aree edificabili. La stangata che sta arrivando a numerosi giuglianesi, proprietari di terreni edificabili, sarà oggetto di discussione tra il sindaco Pirozzi, i dirigenti del comune, la società municipia che si occupa della riscossione e i neo assessori Gerundo all’urbanistica e Moccia ai lavori pubblici.

Imu su aree edificabili a Giugliano

A sollecitare la questione sono stati i consiglieri di minoranza Sequino e Iovinella che hanno criticato la scelta dell’amministrazione targata Nicola Pirozzi di stabilire questi nuovi valori ai fini dell’Imu che stanno generando avvisi di pagamento di migliaia di euro. Tutta la minoranza poi ha inviato all’amministrazione una richiesta di revoca della delibera in questione.

I nodi sarebbero vari secondo gli esponenti di minoranza, dagli avvisi retroattivi dal 2017 che stanno giungendo alle famiglie, alla non previsione di riduzioni in presenza di particolari condizioni, né, dicono, è stata verificata la presenza del lotto minimo di intervento, condizione per la quale un’area non potrebbe essere utilizzata per fabbricare”. Tutti questi dubbi non si esclude potrebbero essere oggetto di contenziosi. Sono diversi i cittadini che stanno ricorrendo a legali per valutare la possibilità di impugnare l’avviso di pagamento. Potrebbe rivelarsi una grana per l’ufficio legale del Comune e per le sue casse nel caso in cui dalle intenzioni si passasse ai fatti. Dall’incontro di domani si capirà se ci saranno novità sul caso che sta preoccupando diversi cittadini.