I consiglieri d’opposizione del Comune di Giugliano hanno presentato una richiesta di revoca in autotutela degli accertamenti sulle aree fabbricabili presenti nel territorio relativi all’anno 2017.

Giugliano, stangata Imu su aree fabbricabili: minoranza chiede revoca della delibera

“Riteniamo dopo uno studio approfondito della questione che i valori siano del tutto eccessivi, determinati in maniera del tutto discrezionale e soprattutto che gli avvisi siano illegittimi”, si legge in una nota congiunta a firma di Luigi Sequino, Francesco Iovinella, Laura Poziello, Antonio Poziello, Paolo Conte, Luigi Porcelli, Paolo Liccardo, Luigi Guarino, Pasquale Ascione, Mario Maisto e Giovanni Pirozzi.

“In un momento storico di forte crisi economica non può gravare sulle famiglie un salasso del genere e, soprattutto, con un nuovo piano urbanistico in programmazione non può assolutamente accadere che storici proprietari di aree fabbricabili siano costretti a svenderli per non poter sostenere una ulteriore gabella”, aggiungono i consiglieri di minoranza.