Sanzionato un noto bar di Giugliano in via Nuova Sant’Antonio. I carabinieri hanno riscontrato diverse irregolarità.

Giugliano, controlli a noto bar: maxi-multa da 28mila euro

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania, insieme a quelli del nucleo ispettorato del lavoro di Napoli e a personale dell’ASL Napoli 2 Nord hanno denunciato un 42enne di Villaricca. Si tratta dell’amministratore unico di un noto bar di via Nuova Sant’Antonio, strada al confine con Parete.

Dovrà rispondere di violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Individuati 4 dipendenti “in nero” sugli 8 impiegati e rilevate carenze igienico sanitarie nei locali di produzione e in quelli di servizio. L’attività è stata sospesa, notificate sanzioni penali e amministrative per circa 28mila euro.