Giugliano, il sindaco denuncia possibili fughe di atti riservati: esposto alle forze dell’ordine

Il sospetto di una fuga di documenti riservati dagli uffici comunali finisce all’attenzione delle forze dell’ordine. A renderlo noto è il sindaco di Giugliano, Diego D’Alterio, che con un post pubblicato sui social ha annunciato di essersi recato personalmente presso le autorità competenti per segnalare quella che definisce una possibile diffusione irregolare di atti amministrativi.

Giugliano, il sindaco D’Alterio denuncia possibili fughe di atti riservati: esposto alle forze dell’ordine

«Nel corso del mio mandato da sindaco ho maturato la percezione che alcuni atti protocollati del Comune, che per loro natura dovrebbero essere conosciuti esclusivamente dai soggetti legittimati alla loro trattazione e tenuti al segreto d’ufficio, siano stati diffusi al di fuori delle ordinarie procedure amministrative», scrive il primo cittadino.

Per questo motivo, D’Alterio spiega di aver deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine affinché vengano svolti tutti gli accertamenti necessari. «Nella giornata di ieri mi sono recato presso le Forze dell’Ordine per rappresentare quanto rilevato e consentire gli approfondimenti che saranno ritenuti opportuni», afferma.

Il sindaco tiene però a precisare che, almeno in questa fase, non punta il dito contro nessuno. «Allo stato, non intendo attribuire responsabilità ad alcuno», sottolinea, aggiungendo tuttavia che «ritengo che episodi di questo genere non possano essere sottovalutati e che sia mio dovere informare tempestivamente le autorità competenti, affinché possano svolgere, con la massima serenità e imparzialità, tutte le verifiche ritenute necessarie».

Nel messaggio, D’Alterio ribadisce inoltre l’importanza della tutela della riservatezza degli atti amministrativi, definendola «un presupposto fondamentale per garantire il corretto funzionamento della macchina comunale, il rispetto delle regole e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni».

Il primo cittadino conclude assicurando che continuerà a vigilare sul corretto funzionamento dell’Ente: «Come sindaco, continuerò a operare con il massimo impegno affinché tali principi siano pienamente salvaguardati, nell’interesse esclusivo dell’Ente e della comunità che rappresento». Spetterà ora alle autorità competenti verificare se vi siano state effettivamente violazioni nella gestione degli atti riservati del Comune e accertarne eventuali responsabilità.