Giugliano, idee, iniziative e sviluppo culturale e sociale: al via domani “Generazione Progresso”

Giugliano. Venerdì 12 dicembre, alle ore 20:00, presso la Libreria Claudio di Giugliano, si terrà la presentazione ufficiale di “Generazione Progresso”, un nuovo progetto nato con l’obiettivo di promuovere idee, iniziative e opportunità per lo sviluppo culturale e sociale del territorio. L’evento vedrà la partecipazione delle istituzioni, delle associazioni giovanili e dei forum del territorio e dei comuni limitrofi.

Dieci i giovani già attivi sul territorio che hanno deciso di unirsi per rafforzare il senso di identità e contribuire alla crescita della comunità. Durante l’incontro saranno presentati i membri del gruppo, la missione e gli obiettivi che guideranno le attività di “Generazione Progresso”. Particolare attenzione sarà dedicata ai temi dell’educazione civica, della formazione e dell’organizzazione di eventi culturali e di aggregazione.

Interventi istituzionali previsti:

Eliseo Verde – Titolare della Libreria Claudio

Dott. Diego Nicola D’Alterio – Sindaco

Avv. Marco Sepe – Assessore alla Cultura e all’Associazionismo

Prof.ssa Ilaria Fasano – Presidente della III Commissione

Dott.ssa Anastasia Katsivelos – Consigliera Comunale

Ing. Ortensio Falco – Tesoriere di Generazione Progresso

Sponsor dell’evento: Generali Assicurazioni – Agenzia di Giugliano in Campania

Partner: Libreria Claudio, MiHouse, Associazione Teatrale Orgoglio Napoletano, TeleclubItalia

COMUNICATO STAMPA