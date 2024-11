Giugliano, grande festa per la signora Angelina per i suoi 100 anni

Grande festa a Giugliano per quella che tutti conoscono come Zia Angelina che soffia le candeline per celebrare i suoi 100 anni. Tutta la numerosa famiglia si è riunita per l’occasione. Occhi vispi e mente lucida, 100 anni e non sentirli, ma qual’è il segreto per arrivare a celebrare il secolo in ottima forma? Tanti ricordi, belli e brutti, come la seconda guerra mondiale a 16 anni e poi la l’arrivo degli Americani. Il Sindaco Nicola Pirozzi, consegna una targa per una delle cittadine più longeve della città, mentre zia Angelina si gode l’amore della sua famiglia.