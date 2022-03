Passa per strada nella zona di Borgo Sant’Antonio, a Napoli, e riconosce la sua auto rubata quasi un anno fa a Giugliano, in provincia. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti in via Sant’Antonio Abate e hanno denunciato un 35enne di origini straniere con l’accusa di ricettazione.

Napoli, in strada riconosce la sua auto rubata quasi un anno fa a Giugliano

I poliziotti, giunti sul posto, hanno rintracciato l’auto segnalata che si trovava parcheggiata lungo la strada. In quei frangenti sono stati avvicinati da un uomo il quale, presentatosi come il proprietario della vettura, ha raccontato che, passando in quella zona, aveva visto la sua auto. La vettura era stata rubata nel maggio 2021 a Giugliano in Campania. Per confermarlo agli agenti, ha altresì ha mostrato la denuncia di furto.

Poco dopo è giunto un altro uomo, un 35enne nigeriano, che in modo animato ha rivendicato l’auto come propria ed ha aperto la portiera con delle chiavi. Ne è nato uno scontro verbale. Il 35enne, però, non ha saputo giustificare la provenienza dell’auto. Per tale motivo, ha ricevuto una denuncia per ricettazione mentre l’auto è stata restituita al legittimo proprietario.