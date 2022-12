È emergenza furti di rame a Giugliano. I casi in città si moltiplicano e l’ultimo raid ha riguardato il centro sportivo Anthares di Campopannone. Un fiore all’occhiello del territorio, di proprietà comunale, rinnovato negli ultimi anni con fondi Più Europa e già finito altre volte sotto attacco, così come il vicino stadio De Cristofaro.

Giugliano, furto di rame all’Anthares

Nel corso del fine settimana, come documentato dalle immagini di videosoveglianza, sono entrati in azione due malviventi all’alba. Il raid è durato circa mezz’ora che ha comportato danni per migliaia di euro all’impianto elettrico soprattutto per la zona che riguarda i campetti di calcio. Il mese scorso un episodio simile avevano portato disagi invece per la parte dedicata al tennis, sempre per il furto di cavi.

Negli ultimi giorni lo stop forzato alle attività sta interessando invece la Julianense, società (nata dall’unione di tre associazioni) che da quest’anno milita anche in terza categoria con la squadra di calcio ad 11 e porta avanti una scuola calcio con circa 300 iscritti.

Ora gli operatori che gestiscono il centro Anthares lanciano un nuovo appello alle istituzioni per la sicurezza mentre proseguono le indagini delle forze dell’ordine. E resta il rammarico anche per genitori e ragazzini costretti ad interrompere gli allenamenti a causa dei ladri.