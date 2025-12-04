Giugliano, furto nella notte al centro scommesse GoldBet di via Antica Giardini

Colpo nella notte al centro scommesse GoldBet di via Antichi Giardini, dove una banda di malviventi è riuscita a introdursi all’interno del locale portando via tutto ciò che poteva. L’assalto è avvenuto intorno alle 4 del mattino, quando i ladri hanno forzato e divelto la serranda d’ingresso per poi fare irruzione.

Razzia nel locale: rubati cambiamonete, computer e televisori

Una volta dentro, i malviventi hanno messo a soqquadro il centro scommesse, rubando cambiamonete, computer, televisori e varie attrezzature. Un’azione rapida e ben organizzata, con l’intera banda che ha agito nell’oscurità delle prime ore del giorno.

Residenti svegliati dai rumori: danneggiate anche diverse auto

Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona, i ladri avrebbero anche rotto i vetri di diverse auto parcheggiate nelle vicinanze, rovistando all’interno in cerca di oggetti di valore. Diversi cittadini sono stati svegliati dai rumori e hanno segnalato la presenza di persone sospette in strada. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona per individuare la banda.