Furto di tablet e computer alla scuola Gramsci-Impastato di via Bartolo Longo a Giugliano. Lunedì scorso il personale ha fatto una scoperta allarmante: la porta blindata del laboratorio di informatica era stata scassinata. Ignoti hanno trafugato il materiale informatico. Si tratta del secondo colpo subito dall’edificio scolastico nel giro di un mese.

Giugliano, furto di tablet e computer alla Gramsci-Impastato: secondo raid in un mese

Nonostante la presenza di un sistema di antifurto, l’allarme non si è attivato, lasciando dubbi su come i malviventi siano riusciti a entrare senza essere rilevati. Solo un mese fa erano stati sottratti computer di ultima generazione, acquistati con i fondi del PNRR.

L’ennesimo raid criminale crea ora una grave difficoltà per la scuola, che da aprile dovrà affrontare le prove Invalsi senza gli strumenti tecnologici necessari per permettere agli studenti di svolgerle. In risposta all’emergenza, la preside Vastarella dell’istituto Minzoni, situato di fronte alla scuola Gramsci-Impastato, ha offerto ospitalità agli alunni per consentire loro di sostenere gli esami.

L’accaduto è stato prontamente denunciato alla Polizia di Stato del locale Commissariato, che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili. Dal personale della scuola arriva un messaggio carico di esasperazione: “Basta, non abbiamo più nulla da rubare, avete preso tutto”.