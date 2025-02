Ladri in azione anche negli istituti scolastici della Città di Giugliano. Questa notte i malviventi hanno messo a segno un furto nella scuola media Gramsci-Impastato di via Bartolo Longo, dove sono presenti anche scuole come il Minzoni ed il settimo circolo didattico.

Giugliano, furto da migliaia di euro alla Gramsci-Impastato: ladri via con tablet e pc

La banda è entrata nella Gramsci-Impastato dopo aver forzato una finestra, l’unica a senza grate in ferro. Poi sono andati subito nell’aula multimediale e si sono impossessati di diversi computer e tablet. Un danno dal valore di svariate migliaia di euro, materiale importante per gli studenti acquistato di recente grazie ad un finanziamento ottenuto attraverso il Pnrr.

Fortunatamente la scuola ha disposizione altre materiale tecnologico che permetterà di non interrompere le attività didattiche. Resta però l’amarezza da parte dei dirigenti scolastici. Sul caso indagano i carabinieri che hanno raccolto la denuncia.