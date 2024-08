Giugliano, funerali Pietro Valente: oggi l’ultimo saluto al farmacista-mecenate ed editore di “Cento Autori”

Si sono svolti questa mattina alle 12, presso la Chiesa Madonna delle Grazie, i funerali di Pietro Valente, noto farmacista di Villaricca e figura di spicco nel mondo della cultura e dell’editoria nazionale.

Valente, scomparso all’età di 76 anni, lascia un vuoto profondo nella comunità locale e nel panorama culturale italiano. Conosciuto inizialmente come il titolare di una rinomata farmacia situata nei pressi della circumvallazione esterna di Villaricca, negli anni Valente è diventato un punto di riferimento nel mondo dell’editoria grazie alla sua attività come editore della casa editrice “Cento Autori”.

Fondata nel 2007, la casa editrice ha contribuito a portare in libreria opere di autori di rilievo come Maurizio De Giovanni, Cinzia Tani, Peppe Lanzetta e Massimo Cacciapuoti, dando voce a una generazione di scrittori che hanno arricchito il panorama letterario italiano.

Alla cerimonia funebre hanno partecipato familiari, amici, colleghi e tanti cittadini che hanno voluto rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno indelebile non solo nel suo lavoro, ma anche nel panorama culturale napoletano. Durante l’omelia, il parroco della Chiesa Madonna delle Grazie ha parlato di uomo buono, generoso con il prossimo. Poi la figlia ha letto una lettera, in cui ha ringraziato il padre per il tempo che le ha dedicato.

Valente è stato un autentico mecenate della cultura, impegnato attivamente in iniziative volte a promuovere la letteratura e a scoprire nuovi talenti. Insieme ai suoi collaboratori e all’associazione ALI, aveva fondato il concorso letterario “Il racconto nel cassetto”, che negli anni ha permesso a numerosi scrittori esordienti di farsi conoscere.