Si sono tenuti questa mattina i funerali di Saverio Mallardo, il giovane di soli 22 anni tragicamente deceduto a seguito di un incidente stradale nella serata di mercoledì scorso.

L’atmosfera del Santuario dell’Annunziata – dove Don Raffaele Grimaldi ha celebrato i funerali – era densa di tristezza, mentre amici, parenti e membri della comunità locale si sono riuniti per offrire l’ultimo saluto al giovane andato via troppo presto. All’esterno, qualcuno ha fatto volare verso il cielo una corona di palloncini bianco e azzurri. Sulla bara bianca una maglietta della sua squadra del cuore con il numero 4.

La dinamica dell’incidente

Saverio si trovava a bordo di un’auto insieme a due amici al momento dell’impatto, e purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare. L’incidente è avvenuto lungo l’asse mediano. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Aversa, ma nonostante i tempestivi soccorsi non c’è stato nulla da fare.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che hanno invaso in questi giorni i social. Molti utenti, toccati dalla tragedia, hanno sollevato la questione della sicurezza stradale, esortando le autorità locali a correre ai ripari per evitare ulteriori perdite di vite umane su quella strada, già teatro di troppe tragedie.