Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Foggia per l’incontro di calcio Giugliano-Foggia, valido per il Campionato Nazionale Lega Pro – Serie C girone C, in programma sabato 6 settembre 2025 al campo sportivo “De Cristofaro” di Giugliano in Campania.

Giugliano-Foggia, vietata vendita biglietti a tifosi pugliesi

La misura è stata adottata su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato i rischi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica, tenendo conto della storica rivalità tra le due tifoserie. La decisione mira a prevenire possibili disordini durante la partita.