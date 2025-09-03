Logoteleclubitalia

Giugliano-Foggia, vietata vendita biglietti a tifosi pugliesi

Giugliano-Foggia, vietata vendita biglietti a tifosi pugliesi
Md Topo Banner 1920x300 Desk Sito

Il Prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti della provincia di Foggia per l’incontro di calcio Giugliano-Foggia, valido per il Campionato Nazionale Lega Pro – Serie C girone C, in programma sabato 6 settembre 2025 al campo sportivo “De Cristofaro” di Giugliano in Campania.

Teleclub Banner 1920 X 300 Copy

Giugliano-Foggia, vietata vendita biglietti a tifosi pugliesi

 

La misura è stata adottata su parere della Questura di Napoli, che ha evidenziato i rischi legati all’ordine e alla sicurezza pubblica, tenendo conto della storica rivalità tra le due tifoserie. La decisione mira a prevenire possibili disordini durante la partita.

Continua a leggere

Ti potrebbe interessare

Guarda la diretta
Guarda la diretta
Torna in alto