Un piccolo focolaio di scabbia è scoppiato all’ospedale San Giuliano di Giugliano. Chi e come la malattia infettiva della pelle sia arrivata non è chiaro. A portarla, quasi sicuramente, un paziente che l’ha poi trasmessa al personale sanitario.

Giugliano, focolaio di scabbia: sei infermieri in isolamento

Al momento sono sei gli infermieri contagiati. Uno di loro probabilmente ha contratto la scabbia dopo essere venuto a contatto con un paziente infetto e poi l’ha trasmessa ai colleghi. Il focolaio è esploso nel reparto di degenza di medicina generale.

I sei sanitari – ci fa sapere l’ASL Napoli 2 Nord – sono stati isolati e al momento sono sottoposti a trattamento terapeutico. In corso verifiche per accertare la presenza di altri eventuali contagiati tra medici, infermieri o pazienti. Al via anche le attività di sanificazione del reparto interessato.