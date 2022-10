Lo aveva annunciato circa due settimane fa l’azzeramento di giunta spiegando che subito dopo il voto del 25 settembre avrebbe proceduto a un’analisi del lavoro fatto dall’esecutivo per un imminente rimpasto. Il sindaco Nicola Pirozzi è in questi giorni alle prese con il puzzle di nomi e tra chi esce definitivamente, chi è pronto a entrare e chi è in bilico il quadro è ancora poco chiaro.

Giugliano, si attende rimpasto di giunta

Ma i problemi ci sono nella sua maggioranza come in opposizione. Con un post sui social esprime malessere il consigliere del Movimento 5 stelle Salvatore Pezzella che, pubblicando le foto di alcune cambiali, scrive: “Centrodestra pagata più volte, Pozielliani in pagamento, quella della città quando scade?”. Parole che lasciano intendere un malumore nella gestione politica dell’amministrazione.

Non va meglio in minoranza dove si è sfasciato il gruppo consiliare di Italia Viva con Luigi Porcelli che a sorpresa è entrato in Azione e Paolo Conte che è passato al misto. Tensioni anche nel centrodestra dove, ad esempio nell’ultimo consiglio, alcuni non hanno partecipato alla seduta e altri sono rimasti in aula. Rumors discordanti circolano anche sulla posizione di Conte, c’è chi dice che sarebbe pronto a passare in maggioranza e chi smentisce.

In questo marasma Pirozzi deve riassegnare le deleghe. Gli assessori in bilico sono Tonia Limatola che potrebbe essere sostituita dalla consigliera del Pd Ilaria Fasano, Giuseppe Cozzolino e al suo posto potrebbe entrare Cristofaro Tartarone e Rachele Smarrazzo. Il sindaco vorrebbe dunque riconfermare Gaetano Coppola che però è tentato dal lasciare, Pietro Di Girolamo, Giuliana Di Fiore, Francesco Mallardo. Con questo schieramento aumenterebbe ancora il peso del Pd nell’esecutivo ma dopo il voto del 25 settembre però in città è emersa la forza del Movimento 5 stelle che non è escluso possa chiedere maggiore rappresentatività, oltre Marilisa Taglialatela Scafati e la vicesindaca Savarese c’è chi prevede l’ingresso del deputato uscente Salvatore Micillo.