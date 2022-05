GIUGLIANO. E’ ormai ufficiale: ritorna la festa in onore della Madonna della Pace e ritorna anche il volo dell’angelo. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, riprende la tradizionale festa in onore della compatrona di Giugliano.

Giugliano, torna il volo dell’angelo

La processione era ormai certa ma si attendeva l’ufficialità anche per il volo dell’angelo in piazza Annunziata. E solo nella serata di ieri è arrivato da parte del comitato festeggiamenti.

“Dopo diversi tavoli tecnici avuti con le autorità civili e militari locali, che ringraziamo per la collaborazione, annunciamo con gioia che quest’anno il VOLO DELL’ANGELO si terrà regolarmente (fermo restando diverse disposizioni governative circa l’andamento dei contagi) – hanno fatto sapere -. Pertanto in santuario dal 1 maggio e fino al 12 maggio sono aperte le iscrizioni per le bambine che desiderano volare per l’anno 2022”.

Per l’occasione Teleclubitalia ritornerà con i “7 giorni con Maria”, l’appuntamento ormai fisso da diversi anni per raccontare in tv la settimana di festeggiamenti. Una grande emozione per tutti i fedeli che attendevano con ansia questo momento dopo gli anni difficili del Covid.