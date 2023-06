Terminano i fondi e si fermano le attività socio educative per i bambini e la mensa sociale. E’ quanto accaduto a Giugliano la scorsa settimana dove a genitori di bambini e ragazzi che frequentano l’istituto La famiglia al centro è stato comunicato lo stop delle attività perché è giunta la sospensione da parte del Comune. Per questo stamane alcuni genitori e ragazzi si sono riuniti all’esterno del Comune prima e dei servizi sociali poi dove sono stati ricevuti. Il progetto, che era stato finanziato per 6 mesi, ha terminato i finanziamenti prima del previsto perché sono aumentate le esigenze, sia relative ai bambini che frequentano la cooperativa sia per coloro che hanno richiesto un pasto tramite la mensa sociale.

L’assessore alle politiche sociali Pietro Di Girolamo fa sapere che è già a lavoro per individuare altri fondi per far ripartire le due attività nel più breve tempo possibile.