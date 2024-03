Vastissima operazione della polizia locale di Giugliano del nucleo ambiente ed antiabusivismo in località Varcaturo.

Gli agenti diretti sul campo dal comandante Emiliano Nacar in via Ripuaria hanno posto sotto sequestro un’intera farmacia realizzata senza titoli abilitativi.

Giugliano, farmacia abusiva in un fabbricato per uso abitativo: scatta il sequestro

Nella fattispecie in un fabbricato adibito a civile abitazione con rilascio del permesso di costruire era stato realizzato un cambio di destinazione di uso illegittimo un quella zona.

Inoltre dagli accertamenti è emerso che erano assente i calcoli strutturali e vi era pericolo di crollo per la pubblica e privata incolumità. “Un fatto di assoluta gravità – dichiara il comandante Nacar – abbiamo iniziato a controllare la conformità dei rilasci dei permessi a costruire con quanto realizzato. Abbiamo posto sotto sequestro la farmacia”.