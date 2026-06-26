Domenica “Altravoce – Festival di Poesia Contemporanea” alla Biblioteca Universitaria di Napoli

Domenica 28 giugno, dalle 10:00 alle 20:00, la Biblioteca Universitaria di Napoli (BUN), in via Giovanni Paladino 39, ospiterà Altravoce – Festival di Poesia Contemporanea, una giornata dedicata alla poesia italiana contemporanea promossa da LPC – Libera Poesia Contemporanea.

Il programma vedrà alternarsi reading, presentazioni editoriali e incontri con autrici e autori di rilievo nazionale. Tra gli appuntamenti: alle 10:30 Mattia Tarantino leggerà Sciababab; alle 11:30 la presentazione dell’antologia Napoli Mille Colori (Mondadori), introdotta da Fabio Pedone e Chiara Ferrante, con reading degli autori; alle 14:30 la presentazione di Presente indicativo (Editoriale Scientifica), moderata da Valentina Panarella con gli interventi dei membri di LPC.

Alle 16:00 Stefano Dal Bianco dialogherà con Angelo Noviello e Veronica Pesce; alle 17:30 sarà presentato La custodia dell’angelo di Alessandra Saugo (Wojtek), con Antonio Moresco, Kevin Del Cuoco e Gaia Parlato; alle 18:45 si terrà l’incontro “Che cos’è la poesia contemporanea?” con Guido Mazzoni, Ciro Russo e Fabiana Russo.

La manifestazione si concluderà in serata con un reading finale presso il Bar Ecce Homo, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e condivisione attorno alla poesia contemporanea.