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Giugliano, ex compagni di classe si ritrovano dopo 70 anni

Si ritrovano dopo 70 anni. Ex compagni di classe dei Fratelli Maristi di Giugliano hanno organizzato una storica rimpatriata presso il ristorante “La Marchesella”. Oggi nonni, papà o zii, hanno attraversato esperienze di vita, momenti belli e meno belli ma senza mai perdere i ricordi della loro giovinezza e lo spirito di gruppo.

Grazie all’iniziativa di Raffaele Russo, per tutti Lello il fotografo, ex commerciante di via Licoda, i vecchi amici di scuola si sono rivisti scambiandosi ricordi e memorie. Dal 1956 al 2026 un salto di 70 anni colmato da una inossidabile amicizia nata tra i banchi dei Fratelli Maristi.

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