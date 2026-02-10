Il Comune di Giugliano ha espresso parere favorevole al progetto di ristrutturazione dell’ex cinema Smeraldo, lo storico edificio abbandonato di via Aniello Palumbo. Un primo via libera importante, arrivato dagli uffici comunali, che riguarda il piano di demolizione e ricostruzione presentato dalla proprietà.

Giugliano. Ex cinema Smeraldo, ok del Comune al progetto di ristrutturazione

Il progetto prevede l’abbattimento dell’attuale struttura e la realizzazione di un nuovo edificio di quattro piani, al posto dei sette esistenti, con un’altezza ridotta e un impatto urbanistico più contenuto. Sono previsti circa venti appartamenti, tra abitazioni, uffici e strutture ricettive, oltre a due locali commerciali al piano strada.

Il nuovo complesso sarà improntato alla sostenibilità ambientale, con aree verdi in facciata, tetto giardino e pannelli solari, nel segno dell’efficienza energetica.

Al momento, però, non si parte ancora con i lavori: la proprietà dovrà completare alcuni adempimenti richiesti dal Comune, presentare la documentazione necessaria e versare gli oneri concessori per il rilascio definitivo dei titoli edilizi. Una vicenda che va avanti da anni.

Nel tempo non sono mancati crolli e disagi al palazzo abbandonato e fatiscente. Attualmente il marciapiede è recintato e dovrebbe impedire il passaggio ai pedoni dato il rischio ma così non è. Intanto, si incassa l’ok preliminare al piano, che potrebbe segnare la svolta per un edificio chiuso e degradato dal terremoto del 1980.