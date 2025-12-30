Giugliano, eventi di fine 2025: oggi Gianfranco Gallo e domani tocca a Tony Tammaro

Calendario ricco di eventi per la fine del 2025 a Giugliano. Oggi, 30 dicembre, è previsto lo spettacolo teatrale di Gianfranco Gallo presso la Chiesa delle Concezioniste. Appuntamento per gli amanti del teatro alle 20 fino a esaurimento posti.
Domani, invece, giorno della Vigilia, spazio alla comicità con “The Last Brunch of the Year”. Dalle 14 alle 20 piazza Matteotti sarà il punto d’incontro di un’intera città. Si inizia con il giuglianese Lello Tribe. Alle 17 poi il momento più atteso, con il live di , pronto ad accompagnare la piazza verso l’ultimo giorno dell’anno con musica e ironia. Subito dopo il dj Amed Key, tutto accompagnato dalla voce di Timo Suarez.