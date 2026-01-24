Giugliano, evaso dai domiciliari: trovato con pistola e droga. Arrestato 32enne

Un 32enne napoletano, domiciliato in provincia di Foggia, è stato arrestato dalla Polizia di Stato nella mattinata di ieri a Varcaturo, con le accuse di detenzione di arma clandestina, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, evasione e ricettazione.

Il controllo della Polizia di Stato

L’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di Pozzuoli, impegnati in specifici servizi di controllo del territorio. Durante un accertamento presso un’abitazione di Varcaturo, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo all’interno dell’immobile, procedendo a una perquisizione.

Hashish e pistola con matricola abrasa trovati in casa

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno rinvenuto, ben occultati all’interno di un armadio, due pezzi di hashish per un peso complessivo di circa 32 grammi, oltre a una pistola con matricola abrasa, detenuta illegalmente.

L’evasione dai domiciliari

Dagli accertamenti successivi è emerso che il 32enne era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella provincia di Foggia e che risultava evaso dallo scorso 31 dicembre. La presenza a Varcaturo ha quindi fatto scattare anche l’accusa di evasione.

Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto dal personale della Polizia di Stato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria competente per le successive determinazioni.