Giugliano, armato di pistola in auto col figlio: 32enne in manette dopo il controllo

Era alla guida della sua auto in tarda serata, con accanto il figlio minorenne. Una situazione apparentemente normale, interrotta però dal controllo dei Carabinieri della stazione di Licola che ha portato all’arresto di un 32enne del posto per detenzione illegale di armi. Durante la perquisizione, i militari hanno scoperto che l’uomo nascondeva addosso una pistola calibro 38, con il tamburo completamente carico. In totale sono stati rinvenuti 16 proiettili, alcuni dei quali custoditi nelle tasche dell’indagato.

Un dettaglio che ha inevitabilmente riportato alla memoria scene da film d’azione anni ’80: un’arma identica a quella resa celebre sul grande schermo da Harrison Ford. Ma questa volta non si trattava di finzione cinematografica.

Perquisizione in casa: trovata una Colt Trooper con matricola abrasa

I Carabinieri hanno esteso i controlli anche all’abitazione del 32enne, nella frazione di Licola, dove è emerso un quadro ancora più grave. All’interno dell’appartamento, nascosta sotto la zoccolatura della cucina, i militari hanno rinvenuto un secondo revolver: una Colt Trooper con matricola abrasa, dunque un’arma clandestina. Un elemento che aggrava ulteriormente la posizione dell’uomo. Il possesso di un’arma con matricola cancellata configura infatti un reato particolarmente serio, poiché rende impossibile risalire alla provenienza della pistola.

Arresto e carcere in attesa di giudizio

Al termine delle operazioni, il 32enne è stato dichiarato in arresto e trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio. Dovrà rispondere delle accuse di porto e detenzione illegale di arma da fuoco e detenzione di arma clandestina.