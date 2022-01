GIUGLIANO. Anche a Giugliano è esploso il contagio da Covid. L’ultimo bollettino relativo alla situazione in città registra un aumento di 1242 nuovi casi in una settimana. Al 1 gennaio, stando ai dati forniti dal centro operativo comunale, sono 2302 gli attualmente positivi nella terza città della Campania.

Covid a Giugliano: il bollettino

Il bollettino precedente del 26 gennaio aveva registrato un aumento di 362 casi. In una settimana, dunque, la situazione è precipitata al punto che sono più di mille i nuovi contagiati. Nell’ultimo bollettino per fortuna non si registrano decessi. Sono 467 i guariti. Le lunghe file al drive tamponi dell’ospedale San Giuliano aveva già lasciato intendere che i contagi fossero in aumento a Giugliano. Negli ultimi report i casi sono aumentati di settimana in settimana al ritmo prima di 100 poi di 300 e ora persino di mille. E secondo le previsioni degli esperti le prossime settimane saranno ancora caratterizzate da un boom di contagiati.

In Campania oggi sono più di 12mila i positivi su 118mila tamponi processati. Cresce ancora il numero dei ricoveri ospedalieri: 781 ricoverati con sintomi, 31 in più di ieri, e 58 malati in terapia intensiva, due in meno di ieri.

