Ancora ruspe a Giugliano. Nella mattina di oggi sono iniziati i lavori di demolizione di un enorme manufatto abusivo sito in via Gelsi. L’opera, è suddivisa in numerose strutture interne, nello specifico costituite da:

un fabbricato chiuso per tre lati, con pilastri e travi in ferro, con pannelli coibentati di circa mg.65;

capannone di circa 400mq, chiuso su tutti i lati e coperto con pannelli e travi di ferro, avente cancello carraio d’ingresso in ferro, con accesso tramite una rampa di scale di circa 75mq in cls, coperta con strutture in ferro e pannelli;

ulteriore manufatto di circa 310 mq., poggiante su solaio in latero-cemento con interno locale di circa mq. 64 tramezzato internamente, uno recintato con un cancello carraio in ferro.

Giugliano, enorme calzaturificio abusivo: arrivano le ruspe per l’abbattimento

Tutte le strutture edilizie occupavano un superficie di oltre 2000mq ed erano utilizzate per l’attività di calzaturificio. La loro pericolosità era costituita che le stesse erano realizzate senza alcuna prevenzione del rischio e prive del relativo collaudo sismico.

L’ordine di demolizione, disposto dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, prevede l’abbattimento del manufatto, l’acquisizione dell’area di sedime sulla quale insisteva il manufatto abusivo, l’attivazione delle procedure tendenti al recupero delle spese giudiziarie nei confronti del costruttore abusivo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Giugliano che stanno monitorando tutte le operazioni e anche una ditta del comune che si sta occupando dello smaltimento di suppellettili, macchinari abbandonati e scarpe.