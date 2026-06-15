Giugliano. Emergenza rifiuti, la città sta tornando alla normalità

Sta rientrando l’emergenza rifiuti che negli ultimi giorni ha interessato Giugliano. Dopo il confronto tra azienda e organizzazioni sindacali, è stato raggiunto un accordo che ha consentito la ripresa regolare delle attività di raccolta e lo smaltimento di gran parte dei cumuli accumulati nelle strade cittadine.

Al centro dell’intesa le richieste dei lavoratori sul corretto inquadramento professionale per chi svolge mansioni superiori, con l’impegno dell’azienda a procedere alle necessarie stabilizzazioni. Sul tavolo anche la questione dei cambi turno comunicati all’ultimo momento e il pagamento di permessi e festività non godute. L’azienda ha confermato la disponibilità a trovare soluzioni condivise e a rispettare le previsioni contrattuali, disagi fa sapere l’azienda dovuti spesso alla frequente assenza di lavoratori che non si presentano al lavoro senza darne tempestiva comunicazione.

Intanto la situazione sul territorio è in netto miglioramento. A parlare è stato anche l’assessore all’ambiente Paolo russo. La maggior parte dei rifiuti è stata rimossa e in molte zone la città è tornata quasi alla normalità. Restano tuttavia alcune criticità, con sacchetti e cumuli ormai non più differenziati ancora presenti in alcune aree, dove saranno necessari ulteriori interventi per completare il ritorno alla piena regolarità del servizio.