Un terribile lutto ha colpito la comunità di Villaricca e Giugliano. Asia Shima, 18 anni, di origini albanesi ma danni residente a Villaricca, è deceduta nelle scorse ore a causa di una malattia neurodegenerativa.

Giugliano e Villaricca in lutto, addio ad Asia: aveva 18 anni

Ad annunciare la triste notizia è stato il papà Klorian Shima, un uomo albanese che da anni si è trasferito in Italia ed ha sposato una donna di Giugliano. L’uomo attraverso i social ha voluto la salutare la sua piccola: “Ringrazio Dio per questi 18 anni che hai lasciato vivere insieme a noi”. I funerali di Asia sono stati celebrati questa mattina nella parrocchia di Santa Maria dell’Arco a Villaricca. Decine i messaggi comparsi sui social per salutare la piccola Asia.