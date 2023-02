Se ne è andata all’età di 62 anni Filomena Drago, conosciuta da tutti come “Mena”. Originaria di Giugliano, ha insegnato per anni scienze umane al liceo “Carlo Levi” di Marano. Lascia una figlia.

Giugliano, è morta la prof di tutti: addio a Mena Drago

A stroncarla sarebbe stato un brutto male, contro il quale combatteva da mesi. Ieri sera si è spenta, lasciando un vuoto incolmabile in chi le voleva bene. Mena Drago amava profondamente il suo lavoro, con amore si è dedicata all’educazione e alla crescita personale dei suoi alunni e delle sue alunne. I suoi insegnamenti rimarranno per sempre nel cuore di chi un tempo è stato suo studente.

Chi l’ha conosciuta la ricorda come una donna forte, estremamente empatica con i suoi allievi. Docente attenta e premurosa, ha accompagnato per anni i suoi studenti nelle fasi di più critiche dell’adolescenza, esortandoli a dare il meglio di sé e a credere in loro stessi e nei loro sogni.

I messaggi di cordoglio

La notizia della sua improvvisa dipartita si è subito diffusa in città e, come spesso accade, è rimbalzata anche sui social in queste ore. Sono infatti decine i post e i ricordi da parte di ex studenti.

“Di sfuggita leggo quel nome tanto caro al mio cuore, faccio una ricerca sul profilo Facebook e realizzo che sei proprio tu: la prof che tutti gli alunni vorrebbero, tanto amata perché per noi della V Ep eri molto di più, attenta e premurosa come una mamma. Lasci un bellissimo ricordo”, scrive Raffaella su Facebook.

“Tu che mi hai accompagnato nel periodo più burrascoso della vita di una donna, l’adolescenza, con il tuo essere dolce, comprensiva, m hai sempre guidato nelle scelte scolastiche e non… Non volevi che adesso dopo tanti anni ti chiamassi prof, mi dicevi: ‘Paoletta, mi fai sentire vecchia, ci sentivamo spesso. Io ti raccontavo della mia vita, della mia professione e tu m dicevi sempre che eri fiera della ragazzetta timida e introversa che avevi conosciuto”, è il ricordo di Paola. I funerali si terranno oggi, 27 febbraio, alle 16 presso la Chiesa di Santa Sofia, in piazza Matteotti.

Un altro docente morto pochi giorni fa

È l’ennesima perdita che si registra a Giugliano. Nel giorno di Carnevale è morto Giuliano Palumbo, professore presso la scuola media Rita Levi Montalcini di corso Campano. Il 52enne si trovava a casa della suocera, fuori città, quando si sarebbe sentito male. Quando i soccorritori del 118 sono giunti sul posto, però, il suo cuore aveva già smesso di battere.