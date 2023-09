Termina 0 a 0 il derby tra il Giugliano e la Juve Stabia, disputato al De Cristofaro di fronte a oltre 3.000 tifosi. Nonostante due occasioni clamorose, i tigrotti non sono riusciti a segnare la palla in rete.

Giugliano e Juve Stabia bloccate sul pari: il derby campano finisce 0-0

Al 24′ sinistro di Bernardotto, palla alta. Un minuto più tardi ci prova Di Dio con il destro, stesso esito. Al 39′ ancora il numero 9 della squadra di casa che per poco non centra il bersaglio grosso. Termina il primo tempo con il risultato di 0-0.

Inizia il secondo tempo. Al 2′ ammonito per la seconda volta Di Dio che viene espulso. Giugliano in dieci. Un minuto più tardi, Bernardotto di testa sfiora la rete. Al 9′ grande occasione per gli ospiti, nulla di fatto. Al 17′ tentativo dalla distanza di Vogiatzis, blocca Demba. Un minuto più tardi, tentativo Juve Stabia su punizione, respinge Russo. Al 21′ gli ospiti a un passo dal vantaggio, palla alta. Al 37′ è il Giugliano a sfiorare il vantaggio prima con Gladestony, poi con il neo entrato Oyewale. Dopo quattro minuti di recupero, termina la gara con il risultato di 0-0.