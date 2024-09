Il Giugliano non va oltre lo 0-0 nel derby con la Cavese, la traversa dice ai tigrotti. Gialloblù che salgono a quota 5 punti e restano imbattuti in questo inizio di stagione.

Giugliano-Cavese 0-0

Il Giugliano di Valerio Bertotto cerca continuità dopo il buon avvio di campionato, con il pareggio contro l’Avellino di lunedì sera e la vittoria all’esordio contro il Taranto. Al De Cristofaro arriva la Cavese dell’ex Raffaele Di Napoli, con gli aquilotti che cercano il primo successo fuori casa e il bis dopo la vittoria contro il Crotone.

Primo tempo

Partita equilibrata e altalenante nel primo tempo. L’avvio di gara vede il Giugliano subito pericoloso: i tigrotti rispondono a un’indecisione di Piana e Loreto. Giorgio va via a destra e mette al centro, ma Saio legge l’intenzione e anticipa De Rosa. Al 5′ arriva un altro tentativo da distanza siderale, questa volta da parte di Pezzella, ma il portiere gialloblù para tranquillamente. Pochi secondi dopo, i padroni di casa sfiorano il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Padula colpisce di testa e Boffelli deve togliere il pallone destinato all’incrocio dei pali. Dopo una fase di sostanziale equilibrio, è la Cavese a rendersi pericolosa: Maffei trova Vitale, che conclude, ma Barosi salva i suoi compagni. Al De Cristofaro si registrano costanti capovolgimenti di fronte; al 28′ Fella ci prova da trenta metri, ma il numero 71 controlla senza difficoltà. Il Giugliano sembra andare in affanno, non riuscendo a trovare trame di gioco per innescare Ciuferri e D’Agostino. Nel finale di primo tempo la partita cala di ritmo, con molte imprecisioni e poca qualità da entrambe le formazioni. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa, Bertotto prova subito una mossa inserendo il dinamico Njambe al posto di uno spento D’Agostino. Lo scenario però non sembra cambiare nella prima parte della ripresa, con i tigrotti che fanno fatica a creare pericoli alla difesa della Cavese, ben schierata con un ordinato 3-5-2, che non lascia spazi. Al 60′, Bertotto decide di modificare il suo scacchiere, passando dal 4-3-3 al 4-4-2, inserendo De Paoli e Masala per Ciuferri e Giorgione, con l’obiettivo di dare più peso all’attacco e sfruttare i centimetri delle due punte centrali. Al 70′ il Giugliano ha una grande occasione per sbloccare la partita: Njambe non approfitta di un rimpallo scaturito dalla lunga rimessa di Oyewale e con il destro sfiora il gol. Il Giugliano carica a testa bassa nei minuti finali alla ricerca del vantaggio. All’82’, i gialloblù si procurano una punizione dal limite: De Rosa calcia, ma solo la traversa nega il gol al capitano. Ancora vicino al vantaggio il Giugliano, con un mancino del subentrato Celeghin, ma Boffelli smanaccia in allungo. Nel finale, nonostante i 6 minuti di recupero, il punteggio non cambia. Al De Cristofaro finisce 0-0 tra Giugliano e Cavese. I tigrotti salgono a 5 punti, rimanendo imbattuti, mentre la Cavese si porta a quota 4, confermando di essersi già ben adattata alla categoria. Prossimo appuntamento per il Giugliano: domenica 15 contro l’Audace Cerignola.

Il tabellino

Giugliano (4-3-3): Barosi; Valdesi, Solcia, Caldore, Oyewale (76′ La Vardera); Giorgione (60′ De Paoli), De Rosa, Maselli (81′ Celeghin); Ciuferri (60′ Masala), Padula, D’Agostino (46′ Njambe). A disp.: Esposito, Acella, Minelli, Balde, Peluso, Nuredini. All.: Bertotto

Cavese (3-5-2): Boffelli; Saio, Piana, Loreto; Rizzo (30′ Badje), Vitale, Pezzella, Konate, Maffei; Sorrentino (73′ Tropea), Fella. A disp.: Lamberti, Di Somma, Barba, Diarrassouba, Diop, Fornito, Vigliotti, Peretti, Marchisano, Quattrocchi, Citarella, Barone. All.: Di Napoli

Arbitro: Adolfo Baratta di Rossano

Ammoniti: Oyewale, De Rosa (G), Vitale, Saio (C)