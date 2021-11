Giugliano. E’ finita in manette Maria Bove, 37 anni già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di droga a fini di spaccio.

Giugliano, droga e soldi nascosti in casa: arrestata 37enne

Durante una perquisizione nella sua abitazione i Carabinieri della stazione di Varcaturo hanno rinvenuto e sequestrato un panetto di hashish di 56 grammi, 30 stecchette già confezionate della stessa sostanza, un bilancino di precisione e 295 euro in contante ritenuto provento illecito. La donna è finita in manette ed è stata tradotta al carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.

Sorpreso con droga dello stupro: arrestato 52enne di Giugliano

Tre settimane fa, sempre a Giugliano, un altro arresto per droga. I Falchi della Squadra Mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, controllarono un uomo in via trovandolo in possesso di un plico appena ricevuto da un corriere contenente un flacone da 1 litro di “GBL”, sostanza comunemente conosciuta come “droga dello stupro”. A.B., 52enne di Giugliano, fu arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.