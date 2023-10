Questa volta ci siamo. Dopo 9 anni dalla chiusura, Vic ‘e Miciano, una della arterie stradali più importanti del centro storico giuglianese potrebbe riaprire all circolazione stradale. Sono infatti partiti questa mattina i lavori di riqualificazione della rete idrica e fognaria.

Giugliano, dopo 9 anni ripartono i lavori in via Coppola: riaprirà nel 2024

La lunga querelle che vede protagonista via Mattia Coppola potrebbe così trovare un felice epilogo. Dopo anni di polemiche, vicende giudiziarie, pastoie burocratiche, rimpalli di responsabilità, i giuglianesi potranno tornare a percorrere in auto e a piedi una delle vie di congiunzione tra via Aniello Palumbo e corso Campano.

Stando alle prime dichiarazioni del sindaco, Nicola Pirozzi, i lavori di riqualificazione avranno una durata di 9 mesi. Se il cantiere rispetterà dunque i tempi previsti dal cronoprogramma, nella primavera del 2024 Vico ‘e Miciano riaprirà al traffico, restituendo alla città un pezzo importante del centro storico.

“Ci siamo impegnati, come avevo promesso, abbiamo preso di petto le questioni e, nel rispetto dei tempi burocratici, siamo riusciti a sistemare tutto – ha dichiarato Pirozzi -: finalmente stamattina sono iniziati i lavori. Un intervento alla rete idrica e fognaria che restituirà ai residenti un altro di pezzo di città che stiamo sottraendo al degrado, all’abbandono e all’incuria”.