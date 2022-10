GIUGLIANO. Uno scippo è avvenuto nella serata di ieri a Giugliano. La denuncia arriva sui social dalla vittima a cui è stata sottratta la borsa mentre passeggiava.

Scippo a Giugliano

Lo scippo è avvenuto nella zona di via degli Innamorati, a ridosso del centro storico cittadino. La donna ha raccontato sui social che dopo aver lasciato la chiesa, si trovava in strada, quando è stata avvicinata da due uomini che l’hanno minacciata con un’arma costringendola a consegnargli la borsa.

Attimi di paura per la donna che è stata dunque scippata dei suoi effetti personali non più tardi delle 20, quando dunque in strada ancora ci sono pedoni e automobilisti. I due rapinatori pare dunque fossero a bordo di uno scooter e possedessero anche un’arma.

“Via Degli Innamorati è buia – denuncia la vittima -, mancano luci, mancano telecamere di videosorveglianza, mancano controlli e servizi” denuncia la vittima sui social.

Sempre nella zona tra via degli Innamorati e via Limitone è da tempo che c’è un allarme criminalità. Più volte si sono verificati anche altri episodi come furti d’auto.