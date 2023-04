Giugliano. È stata sorpresa mentre abbandonava un saccone dell’immondizia sul ciglio della strada. Ad incastrare la donna ci hanno pensato le telecamere di videosorveglianza, presenti nei pressi centro commerciale Grande Sud, che l’hanno immortalata mentre compiva il gesto incivile.

Giugliano, donna abbandona sacco di rifiuti in strada

A denunciare il fatto è il deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli che ha pubblicato sui suoi canali social il filmato. Dalle immagini si vede chiaramente la signora, a bordo di una Volkswagen, percorrere via San Francesco a Patria e fermarsi ad un certo punto con l‘auto al margine della carreggiata.

La conducente scende dall’abitacolo, si dirige verso la portiera posteriore, la apre, afferra il saccone e, come se niente fosse, lo abbandona lungo il battistrada. Poi si rimette in auto e si allontana in fretta dalla carreggiata.

Sull’episodio è intervenuto Borrelli, che riferisce di aver segnalato il video alle forze dell’ordine: “Servono pene più severe per chi sversa rifiuti illecitamente”, aggiunge.