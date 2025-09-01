Si terrà domani il primo consiglio comunale dell’era di D’Alterio sindaco di Giugliano. Alle 10.30 è convocata la seduta che riunirà per la prima volta gli eletti dell’ultima tornata elettorale dello scorso maggio.

Giugliano, domani primo consiglio dell’era D’Alterio: attesi assessori e presidente

L’assise sarà il momento per il primo cittadino di fare il giuramento e spiegare in aula quali saranno le linee di indirizzo della sua amministrazione. Ci sarà poi un momento cruciale, l’elezione del presidente del consiglio comunale.

Gli accordi prevedono che sarà Luigi Guarino, della lista Guarino. Quest’ultimo ha già ricoperto questo ruolo nell’amministrazione Pianese, nel 2008. Anche stavolta, il suo apporto determinante con i voti della fascia costiera, ha fatto così che conquistasse lo scranno più alto dell’aula. In maggioranza, però, non è mancato qualche malumore per la scelta. Domani, voti alla mano, si capirà se tutti seguiranno l’indicazione data o mostreranno la loro insofferenza votando altri.

Nel corso della seduta D’Alterio comunicherà ufficialmente la giunta, nominata alla vigilia del Ferragosto. Ai 7 assessori già nominati, ne mancano ancora due che sono la rappresentanza di Azione e Comitato civico costiero. Con il partito di Calenda c’è stata qualche frizione al momento della nomina e così il nome proposto, quello di Paolo Russo, è stato congelato. Per il comitato costiero invece dovrebbe essere nominata una tecnica, Stefania Caiazza.