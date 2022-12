È finita con in ferimento di una persona una lite scoppiata – probabilmente – per un posto d’auto. Il fatto è accaduto nottetempo a Varcaturo, frazione di Giugliano. Sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma che hanno proceduto al sequestro di una pistola ad aria compressa e stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Giugliano, discute per il parcheggio e ferisce uomo con la pistola

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, un 46enne del posto avrebbe discusso con altre persone per il parcheggio di un’auto. Sentitosi minacciato avrebbe estratto una pistola ad aria compressa e l’avrebbe puntata contro le persone con le quali aveva avuto la discussione. Avrebbe poi ferito lievemente un 45enne sparandogli due colpi al torace e poi spaccandogli un dente con l’impugnatura della pistola. Il 46enne sarà denunciato.