Giugliano. Discarica nella strada della metro: urge telecamera in zona

E’ ormai diventata una discarica a cielo aperto: sacchi di spazzatura, rifiuti di ogni tipo, plastiche, umido, cartoni, vecchi libri o giocattoli. È questa l’immagine che da giorni si presenta agli occhi di pendolari e automobilisti all’esterno dell’ingresso della metropolitana di Giugliano.

Fino a poco tempo fa gli sversamenti illegali si concentravano soprattutto sulla vicina rotonda di via Signorelli, diventata nel tempo uno dei punti più critici della zona. Ora, però, dopo diverse denunce, il fenomeno si è spostato proprio davanti all’accesso della metropolitana, in un punto particolarmente frequentato ogni giorno da centinaia di cittadini.

I rifiuti vengono abbandonati senza alcun rispetto del decoro urbano, creando un’immagine indecorosa per chi arriva in città o utilizza il trasporto pubblico. Con il caldo di questi giorni, ci si ritrova tra cattivi odori, presenza di animali e problemi di natura igienico-sanitaria.

La situazione sta peggiorando giorno dopo giorno. Su alcuni sacchi la ditta che si occupa della raccolta rifiuti ha anche posizionato l’etichetta di rifiuto non conforme ma è chiaro che non scoraggia gli incivili. L’unica soluzione resta l’installazione di telecamere per beccare gli incivili che ancora si ostinano a non fare la differenziata, individuarli, fotografarli e spedire multe a casa così da farli desistere la volta successiva.