GIUGLIANO. Sono in stato di agitazione i dipendenti del Comune di Giugliano. Motivo della forma di protesta nei confronti dell’amministrazione comunale è il mancato pagamento del personale sulla produttività sia nel 2020 che nel 2021. Secondo quanto riportano le sigle sindacali in una nota “le somme del fondo decentrato anno 2020 erano state spostate ed allocate a bilancio (cosa quantomeno impropria per non dire illegale), i dipendenti dovrebbero rinunciare a 65mila euro per il 2020 e 72mila euro per il 2021 a loro spettanti”.

Comunicato dei dipendenti comunali di Giugliano

Durante la delegazione trattante convocata per il giorno 06/10/2022 al fine di addivenire alla redazione e sottoscrizione del contratto decentrato Enti Locali anno 2022 le scriventi organizzazioni sindacali territoriali hanno riscontrato un totale ostracismo dal lato della delegazione di parte pubblica. E’ stato formalmente richiesto di inserire le economie del Fondo decentrato anno 2020 (ammontanti a ben 65.000,00 euro) nelle risorse per l’anno 2021, non essendo ancora stato concluso il procedimento di assegnazione delle quote derivanti dalla performance individuale ed organizzativa e ribadendo che secondo il dettato normativo e contrattuale le stesse sono somme vincolate al fondo ed in nessun modo possono essere estrapolate dallo stesso o distratte per altre finalità, ed apprendendo, con sommo stupore, che le stesse erano state spostate dal Fondo per le risorse decentrate ed allocate a bilancio (cosa quantomeno impropria per non dire illegale); La risposta della delegazione di parte pubblica, nella persona del Ragioniere Capo, è stata: “possiamo provare a fare una verifica sulla fattibilità ma sono certo che non è possibile agire in tal senso”; tale chiusura comporterebbe la perdita di tali somme ammontanti a ben € 65.000,00 da destinare al trattamento economico dei dipendenti tutti. Questo è inaccettabile!

E’ stato fatto notare che nella costituzione del fondo per le risorse relative all’anno 2022 è stato commesso l’errore di indicare, quali economie relative all’anno 2021, le quote destinate al trattamento della performance organizzativa (ammontanti a circa € 72.000,00) che ancora deve vedere concluso il proprio iter procedurale; a tale rilievo è stato risposto che durante il 2021 non sono stati effettuati “progetti” dimenticando, o forse non essendo a conoscenza, del fatto che l’art. 37, comma 2 del CCNL del comparto regioni-autonomie locali del 04 gennaio 2004, istituisce un legame molto chiaro tra “attribuzione dei compensi incentivanti” e “valutazione della performance organizzative” in base al livello di conseguimento degli obiettivi predefiniti nel piano esecutivo di gestione o negli analoghi strumenti di programmazione degli enti”; Anche in questo caso i dipendenti dovrebbero rinunciare ad ulteriori € 72.000,00 a loro spettanti! Anche questo è inaccettabile! Ancora, si è proceduto a contestare il mancato rispetto degli accordi di delegazione trattante del 14/10/2021 nei quali fu espressamente stabilito, concordato e sottoscritto che la liquidazione dei compensi relativi alla performance individuale relativa all’annualità 2021 andava effettuata entro il mese di marzo dell’anno 2022; Ulteriormente la parte pubblica non ha fornito giustificazioni né tempi certi per dare riscontro alle giuste pretese dei dipendenti tutti; ANCORA UNA VOLTA CIO’ E’ INACCETTABILE!

Le 00.SS. tutte, unitariamente hanno preso coscienza ed atto dell’incapacità dell’attuale dirigenza del Comune di Giugliano in Campania, appartenente alla delegazione di parte pubblica, che ha di fatto bloccato l’erogazione di compensi spettanti ai dipendenti senza tener alcun conto delle difficoltà economiche, oramai di rilevanza nazionale, che hanno messo in crisi i lavoratori e le loro famiglie tutto cio’, oltre ad essere inaccettabile diventa, dato il momento storico, eticamente e moralmente scorretto. Per tutto quanto sopra comunicato le 00.55. firmatarie del c.c.n.l. hanno interrotto le trattative relative al ccdi annualità 2022 in attesa di riscontro urgente anche della parte politica, attendendosi un recupero contrattualmente corretto che consenta di liquidare le giuste aspettative dei dipendenti in mancanza del quale si procederà secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale. Dal 06 ottobre 2022 il personale dipendente del comune di Giugliano in Campania si pone in stato di agitazione”.