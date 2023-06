Diventa un caso di interesse regionale la fontana del Borgo Meridiano a Giugliano, uno dei punti di ritrovo del centro storico. La presenza di rifiuti galleggianti e le condizioni di degrado in cui versa la struttura ha richiamato l’attenzione del parlamentare (ed ex consigliere regionale) Francesco Emilio Borrelli.

Giugliano, degrado al Borgo Meridiano: fontana-pattumiera è caso regionale

Era uno dei fiori all’occhiello del commercio giuglianese. Quando nacque, a metà degli anni ’90, il Borgo Meridiano diventò nel giro di pochi mesi una delle gallerie commerciali più frequentate della città, in grado di attirare persone anche fuori dai confini cittadini. La progressiva chiusura dei negozi, la crisi del commercio al dettaglio e l’assenza di prospettive di rilancio hanno favorito uno stato di abbandono, soprattutto della facciata esterna e della fontana.

Da anni, il piccolo specchio d’acqua è diventato una pattumiera a cielo aperto. Complice l’inciviltà di tanti passanti, nelle pozze stagnanti che si sono formate con le piogge vi galleggiano rifiuti di ogni genere, dalle lattine alle bottiglie di plastica. Manca manutenzione. Sulla superficie si sono sviluppate colonie di insetti e batteri. Una situazione igienico-sanitaria che non sfugge agli occhi di molti residenti, alcuni dei quali hanno deciso di lanciare una segnalazione al parlamentare Francesco Emilio Borrelli, da sempre attento alle tematiche ambientali.

Parla Borrelli

“Abbiamo segnalato il caso all’amministratore del centro affinché si intervenga nel far ripulire la fontana in tempi brevi – ha dichiarato Borrelli -. La questione è, però, molto più ampia, radicata e drammatica. L’inciviltà dilagante sta ricoprendo di vergogna le nostre città, i nostri quartieri, i nostri monumenti, la nostra storia e la nostra cultura e davvero pochissimo si sta facendo per contrastarla. Lo ripetiamo da anni: bisogna smetterla con certi atteggiamenti di troppa tolleranza e indifferenza. L’inciviltà va punita e anche duramente”.