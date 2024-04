Nei prossimi giorni partirà a Giugliano una serie di lavori per il rifacimento del manto stradale di diverse arterie. Ad annunciarlo il sindaco Nicola Pirozzi.

L’intervento partirà il 26 aprile da via Limitone che verte in uno stato di enorme degrado. I lavori dovrebbero terminare il 29. Poi, tra 29 e 30 aprile inizieranno i lavori nella prima metà di via Aniello Palumbo e il 2 e il 3 maggio la seconda metà.

“Visto che si tratta di un’arteria fondamentale – spiega il primo cittadino a Tele Club Italia – la dividiamo in due tranches, quindi in quattro giorni di sacrifici per i nostri cittadini avremo una via Aniello Palumbo e parte di Piazza Gramsci completamente rifatta per far rinascere piano piano questa nostra bella città”.

“Così come abbiamo fatto per esempio per via Epitaffio e via Pigna, dove c’è stato un po’ di disagio – dice Pirozzi – però poi dopo vedremo come sono belle nel loro stato finale , così sarà anche via Aniello Palumbo e via Limitone”.

Ascolta le dichiarazioni di Pirozzi: