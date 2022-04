Giugliano. Raccolta differenziata puntuale che permetterà agli utenti virtuosi di ottenere sconti sulla tassa per i rifiuti: questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale di Giugliano con TeknoService e Raccolgo. In tal senso, da lunedì prossimo – 11 aprile – partirà la rimozione dei bidoni “carrellati” in due zone pilota, una in centro (tra corso Campano e via Marchesella) e una in fascia costiera (parco Noce), per lasciare spazio all’utilizzo dei kit individuali consegnati nelle settimane precedenti a tutti i residenti.

Raccolta differenziata, a Giugliano obiettivo 75%

Presso la sala Paliotto al settimo piano della casa comunale di corso Campano 200, le principali novità del servizio sono state illustrate in una conferenza stampa a cui hanno partecipato il vice sindaco di Giugliano ed assessore con delega alla transizione ecologica Anna Savarese, l’assessore alla pubblica istruzione Tonia Limatola, il direttore unico del cantiere TeknoService di Giugliano Stefano Roscillo e la responsabile dell’ufficio marketing Paola Gasparini. Gli obiettivi sono quelli di migliorare il controllo per il corretto conferimento e premiare anche i cittadini virtuosi con sconti sulla Tari.

Nel corso dell’incontro il vicesindaco Savarese ha posto l’accento sulla necessità di una fattiva collaborazione da parte di tutti per elevare la percentuale di raccolta differenziata dall’attuale 60% ad almeno il 75%, rendendo nel contempo la città più vivibile. L’assessore Limatola ha invece commentato con favore le iniziative previste da TeknoService e Raccolgo per la sensibilizzazione ad una corretta differenziata nelle scuole che vedranno gli alunni di primarie e secondarie protagonisti nella raccolta di giocattoli, libri e RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche). Tutte le informazioni utili potranno essere ottenute attraverso il numero verde 800.808.750, il sito www.giuglianodifferenzia.com, l’app EcoGiugliano e gli account Facebook ed Instagram TeknoServiceItalia.