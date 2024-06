Non si arresta l’attività della polizia locale di Giugliano, in collaborazione con altre forze dell’ordine e l’esercito, al campo Rom di via Carrafiello. I controlli, che stanno proseguendo senza sosta, hanno portato a nuovi sequestri di veicoli. Su 100 mezzi controllati, 4 sono stati sequestrati perché privi dell’assicurazione obbligatoria, mentre altri sono stati fermati per mancanza di revisione.

Controlli al campo rom di cia Carrafiello: la stretta continua

Dal 15 febbraio, il numero totale di sequestri ha raggiunto la cifra impressionante di 400 veicoli. “Numeri incredibili”, dichiara il Comandante della polizia locale Emiliano Nacaf, aggiungendo che l’impegno delle forze dell’ordine continuerà ad aumentare.

Durante la serata e il fine settimana, è previsto un ulteriore intensificarsi dei controlli nel territorio e nel centro cittadino, in attesa dell’arrivo di 11 nuovi agenti a tempo determinato. Nonostante le difficoltà, tra cui un piccolo rogo che gli agenti considerano la “risposta” alle operazioni, il Comandante assicura che non ci sarà alcun tentennamento: “Non arretriamo di un centimetro”.