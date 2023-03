Un gioco che si è trasformato in dramma terminando con un ragazzino di 14 anni in coma in ospedale. E’ quanto accaduto ieri a Giugliano, precisamente a Varcaturo.

Secondo quanto riporta Cronacaflegrea, un ragazzino di 14 anni pare fosse in compagnia di altri coetanei nella struttura dell’ex ristorante Sandestè quando è caduto dal secondo piano perché avrebbe ceduto un tetto.

Varcaturo, 14enne cade da secondo piano

Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria delle Grazie dove sarebbe in coma a seguito di un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto riporta Cronacaflegrea, pare che il ragazzino insieme a degli amici era nella struttura abbandonata. Il gruppetto sarebbe salito al secondo piano dell’ex ristorante e da un tegolato i ragazzi avrebbero iniziato a lanciarsi su alcuni materassi posti nella parte sottostante.

Ad un certo punto, il 14enne pare abbia per un attimo lasciato il gruppo per recuperare una chiave persa e in quell’istante la parte di tetto sarebbe venuta giù.

Panico tra i ragazzi che erano con lui. Sul posto sono giunti i sanitari perchè le condizioni del ragazzino sarebbero apparse da subito gravi.