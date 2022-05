L’istituto Minzoni di Giugliano da il bentornato a Crescenzo D’Alterio, il diciottenne investito e finito in coma finalmente è tornato anche a scuola. Grande emozione da parte dei compagni e degli insegnati che lo hanno accolto con cartelloni e tanti abbracci.

Nel corso di questi mesi la scuola ha partecipato ai momenti di preghiera e allestito l’ingresso dell’istituto con degli striscioni. Questa mattina Crescenzo, accompagnato dai genitori, ha potuto riabbracciare i propri compagni. Dai balconi anche gli altri studenti hanno applaudito il suo ritorno. Il ragazzo, infatti, è rappresentante d’istituto.

Giugliano, Crescenzo ritorna a scuola

Poi in auditorio sono state consegnate alcune lettere che nel periodo più buio del coma vennero lette durante uno dei momenti di preghiera nella Parrocchia di San Pio X. Grande emozione anche per la dirigente scolastica Eleonora Vastarella che ha letto al ragazzo una poesia scritta per lui e espresso tutta la soddisfazione nel rivederlo nuovamente tra i corridoi.

Crescenzo, infine, si è seduto nuovamente al suo banco, rimasto vuoto in questi mesi in attesa di questo giorno. Da adesso una nuova vita per lui e un cammino verso il futuro.