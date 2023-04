La città di Giugliano si veste d’azzurro in vista del terzo scudetto del Napoli. Bandiere, striscioni, e tanta creatività. Cartonati giganti dei calciatori posizionati in una riproduzione di un campo da gioco. Così nelle Palazzine Ina Casa, i tifosi e i residenti hanno omaggiato il team.

Giugliano, così la città accoglie il terzo scudetto: addobbi azzurri e tanta fantasia

Ci sono tutti i campioni: chi col pallone attaccato ai piedi, chi nelle classiche espressioni di attenzione e chi come Osimhen con la ormai distintiva mascherina tra le mani. A bordo campo ci sono Spalletti che osserva i suoi ragazzi e persino Tommaso Starace con la sua immancabile moka che offre il caffè a Diletta Leotta. La creatività, però, non finisce qui: nella zona della Gb Futura i viali sono stati allestiti in modo originale; un piccolo Vesuvio che all’occorrenza verrà illuminato e piccoli messaggi subliminali alle squadre avversarie. Spostandosi in giro per la città non c’è edificio che non sia stato addobbato per la festa azzurra.

Uno scudetto gigante sulla facciata di un palazzo in pieno centro e tantissime bande bianche azzurre a creare vere e proprie gallerie. Che Napoli sia in festa è ben chiaro anche in provincia. È tutto pronto, manca solo il fischio dell’arbitro.