Continua senza sosta l’attività di controllo, sia all’interno che all’esterno del campo rom di via Carrafiello, da parte degli uomini della Polizia Locale di Giugliano guidati dal comandate Emiliano Nacar. I caschi bianchi hanno sequestrato tre veicoli per mancanza dell’assicurazione obbligatoria.

Giugliano, Polizia Locale in azione: sequestri e sanzioni per 20mila euro

Continua anche il controllo del territorio per il fenomeno della guida senza il casco protettivo. Sul versamento dei controlli ambientali sono state elevate tre sanzioni per il non corretto conferimento dei rifiuti e sanzionate 4 attività commerciali per mancanza di Scia da parte del nucleo commercio per un totale di 20.000 euro di sanzioni.

Nei prossimi giorni proseguiranno i posti di controllo ed il Comandante Nacar ha annunciato l’imminente arrivo di agenti a tempo determinato che controlleranno il centro della città in modo stabile e che nel fine settimana il servizio della polizia locale si protrarrà fino a tarda sera per il contrasto ai fenomeni di degrado.