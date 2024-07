Nel fine settimana, la polizia locale, in collaborazione con l’Esercito, ha intensificato i controlli al campo rom di via Carrafiello, a Giugliano. Sei veicoli sono stati sequestrati in entrata e uscita, colpendo anche i soggetti più noti del campo.

Giugliano, controlli della Municipale al campo rom: lancio di bottiglie contro gli agenti

Durante i controlli serrati, gli agenti sono stati più volte accerchiati, costringendo il contingente dell’Esercito a intervenire. A un certo punto, come protesta, sono state lanciate bottiglie di vetro contro il personale in servizio.

Nonostante le tensioni, le attività sono proseguite senza sosta, portando a ulteriori verbali e denunce. “Non ci faremo intimidire da queste azioni di disturbo,” dichiara il Comandante Nacar. “Continueremo a esercitare pressione contro tutte le forme di illegalità nel Campo Rom.”