Intensa giornata di controlli per la polizia locale di Giugliano. Nel primo pomeriggio, in collaborazione con l’esercito, sono stati effettuati accertamenti al campo Rom di via Carrafiello. Sono state elevate decine di sanzioni e un veicolo è stato sequestrato per mancanza di copertura assicurativa. Durante i controlli, una cittadina di etnia Rom ha mostrato una carta d’identità che è risultata falsa agli agenti. Il documento è stato sottoposto a sequestro penale e la donna è stata denunciata per falsificazione di certificati amministrativi.

Giugliano, controlli al campo rom e in centro: scorribande in scooter su piazza Gramsci

In serata, l’attenzione degli agenti si è spostata verso le zone del centro, proseguendo fino a tarda notte. A Piazza Gramsci sono stati sequestrati quattro veicoli di centauri che circolavano sui marciapiedi a velocità pericolosa, alcuni di loro sono stati sorpresi mentre impennavano con i ciclomotori. Sono state elevate sanzioni per guida senza patente e senza copertura assicurativa per un totale di 8mila euro.

Il Comandante Nacar ha dichiarato che, con l’arrivo di 11 nuovi agenti a tempo determinato, inizieranno i controlli in borghese fino a tarda sera nel centro della città. Inoltre, verranno intensificati i controlli attorno al campo Rom e nella zona costiera.